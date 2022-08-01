Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 10 milli sporcu mücadele edecek Kolombiya'da yarın başlayacak 45. Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 atlet temsil edecek. Kolombiya'da yarın başlayacak 45. Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 atlet temsil edecek. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cali şehrinde yapılacak organizasyonda 170'e yakın ülkeden 1500 atlet yer alacak. Olimpico Pascual Guerrero Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye adına yarışacak 4'ü kadın 6'sı erkek 10 sporcunun isimleri şöyle: Kadınlar: Gülle atma: Pınar Akyol 800 metre: Dilek Koçak 10 bin metre yürüyüş: Emine Ceylan 3 bin metre engelli: Pelinsu Şahin Erkekler: Çekiç atma: Emre Çiftçi 200 metre: Anthony Smith 10 bin metre yürüyüş: Hayrettin Yıldız ve Mazlum Demir 400 metre engelli: İsmail Nezir Üç adım atlama: Mesut Bülbül. Spor AA / Erkan Tiryaki Pınar Akyol Kolombiya Atletizm Türkiye Spor Haberler

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