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Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Milli atlet İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası 400 metre engelli yarışlarında finale yükseldi.

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Milli atlet İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası 400 metre engelli yarışlarında finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda milli atlet İsmail Nezir yarı final serisini 50.12 ile kazandı.

Milli sporcu final mücadelesine bu gece TSİ 00.45'te çıkacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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