Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Şalvar Güreşleri düzenledi

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen Şalvar Güreşleri tamamlandı. Hem bölge güreşçileri, hem de kulüp güreşçilerinin kıyasıya mücadelesine sahne olan güreş müsabakaları, depremde hayatını kaybeden güreşçiler anısına düzenlendi.

Dulkadiroğlu İlçesi Bertiz bölgesinde geleneksel olarak düzenlenen Bertiz Boyalı Güreş Turnuvası'nın bu yıl 27'ncisi gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen müsabakalara çok sayıda sporcu katıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgenin zenginliklerine dikkat çekti. Güreş turnuvasının bölge için büyük bir zenginlik olduğunu hatırlatan Okay, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu yıl 27.'sini düzenlediğimiz Bertiz Boyalı Güreş Turnuvasına hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Bertiz Bölgemiz, güreşçilere ve güreş severlere kucak açtı. Yaşamış olduğumuz asrın felaketi dolayısıyla bir yanımız hüzünlü ve buruk. Bu sebeple, bu yılki güreşleri asrın felaketinde kaybettiğimiz güreşçilerimize adadık. Bugün sizlerle beraber onları bir kez daha andık. Dualarla ve hatimlerle onları en güzel şekilde yad ettik. Her zorlukta birleşiyor, her afette bütünleşiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi muhafaza ederek, her şartta bir olmayı sürdüreceğiz. Bertiz Boyalı, Dulkadiroğlu'nun güreşçi yatağı bölgelerindendir. Şu er meydanında yapılan mücadelelerin ünü tüm Türkiye'ye duyulmaktadır. Buradan hareketle, bölgemizin güreş alanında gelişmesi, daha iyi noktalara gelmesi adına içerisinde bulunduğumuz bu güzel tesisi inşa ettik. Bölgemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi noktalara gelmesi adına birçok proje yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bertiz bölgemizi birçok bakımdan ihya ettik. Yollar, sosyal tesisler, sosyal ve kültürel aktivitelerle şehir merkezindeki tüm imkanları buralara taşıdık. Bundan sonraki süreçte de bölgemizin daha da iyi olması için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu güzel etkinliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Okay'ın ardından konuşan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu As Başkanı Şahin Hopur da katılımcılara teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ