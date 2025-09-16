Düğerek Mahallesi'nden Düğerek Güneşspor'a Örnek Dayanışma

Menteşe'nin Düğerek Mahallesi sakinleri, mahallelerinin köklü kulübü Düğerek Güneş spor için örnek bir dayanışmaya imza attı. Mahalle sakinleri, sosyal medyada düzenlenen bağış kampanyasına, mahalle sakinleri saatler içinde yüz binlerce liralık destek verdi.

Saatler içinde yüz binlerce lira toplandı

'Sadece Düğerek' topluluğunun katıldığı bağış kampanyasında saatler içinde yüz binlerce lira toplandı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve desteği, Düğerek Güneş spor'un yalnızca bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda toplumun kenetlenmesini sağlayan önemli bir değer olduğunu ortaya koydu.

"Dededen miras bu kulübü yaşatmaya gayret ediyoruz"

Düğerek Güneşspor Başkanı Şahin Kırkan, kulübün amacına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim kurulu üyelerimiz ile beraber 6-14 yaş arası çocuklarımıza Düğerek Güneşspor çatısı altında spor yaptırmaya, kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya ve yetenekli olan çocuklarımızı büyük takımlara göndererek hayatlarının kurtulmasına vesile olmaya çalışıyoruz. En önemlisi de bizlere dededen ve babadan miras kalan bu kulübü yaşatmaya gayret ediyoruz. Destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA