DÜfest 2024'te Birimler Arası Öğrenci Futbol Turnuvası Başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi DÜfest 2024 etkinlikleri çerçevesinde birimler arası öğrenci futbol turnuvası rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'in santra vuruşu ile başladı.

Düzce Üniversitesi tarafından DÜFest 2024 etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Birimler Arası Öğrenci Futbol Turnuvası, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in santra vuruşuyla başladı. Düzce Üniversitesi Stadyumu'nda, Tıp Fakültesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müsabakasıyla başlayan turnuva, öğrenciler arasında heyecan ve coşku dolu anlara sahne olacak. Turnuvaya Düzce Üniversitesi'nden 15 farklı akademik birim takımı katılım sağladı. Öğrenciler, 2 grupta mücadele ederek en üst sıralara yerleşmek için rekabet içinde olacak. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, turnuvanın öğrenciler arasında sporun ve dostluğun önemini vurgulamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, dayanışmayı artırması ve sporun birleştirici gücünü göstermesi bakımından da turnuvanın önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.Birimler Arası Öğrenci Futbol Turnuvası, takımların sahada gösterecekleri performanslarla unutulmaz bir deneyim yaşamalarına da katkı sağlayacak. - DÜZCE