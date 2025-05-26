Duckens Nazon, Kayserispor'un En Skorerleri Arasında

Duckens Nazon, Kayserispor'un En Skorerleri Arasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un golcü futbolcusu Duckens Nazon, Bodrumspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkararak takımının en skorer oyuncuları arasına girdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un golcü futbolcusu Duckens Nazon, Bodrumspor maçında attığı golle takımın en skorer isimleri arasına girdi.

Kayserispor'un Haiti asıllı Fransız futbolcusu Duckens Nazon, ligde 7. golünü attı. Bodrumspor maçına ilk on birde çıkan ve maçın 62. dakikasında Gökhan'ın asistinde kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Nazon, takımına 1 puanı getirdi. Bodrumspor filelerini havalandıran Duckens Nazon, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Nazon daha önce, Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor, Göztepe ve Hatayspor maçlarında gol atmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti

Görüntüler bir anaokulundan! Çocuk falan dinlemeyip katliam yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

Çok konuşulacak sözler! Bazı taraftarlarına öyle bir gönderme yaptı ki
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Arda Güler'in yeni hocası Xabi Alonso oldu

Arda Güler'in yeni hocası resmen açıklandı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı

Yenikapı'da olağanüstü anlar! Galatasaray kupasını böyle kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.