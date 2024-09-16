Duckens Nazon İlk Golünü Attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Haitili golcüsü Duckens Nazon, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken sarı kırmızılıların ikinci golünü Duckens Nazon kaydetti. Müsabakaya yedek başlayan ve karşılaşmanın 41.dakikasında Aylton Boa Morte'nin yerine oyuna dahil olan Duckens Nazon gösterdiği performans ile dikkat çekti. Karşılamanın 69.dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında iki kişinin arasından sıyrılıp net bir gol vuruşu yaparak skoru 2-2 yapan Duckens Nazon gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Duckens Nazon maç sonrası tebrikleri tek tek kabul etti. - KAYSERİ