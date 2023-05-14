DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu İstanbul'da kullandı
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.
Eşi Feride Aksakal ile İstanbul Üsküdar Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Önder Aksakal, 3365 numaralı sandıkta oy verdi.
Aksakal, oyunu kullandıktan sonra seçim için "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor