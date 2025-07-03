DSİ Spor'dan Geleceğin Yıldızları İçin Alt Yapı Seçmeleri

Geleceğin yıldızlarını yetiştiren DSİ Spor alt yapı organizasyonu kapsamında seçmeler yapılacağını duyurdu.

Başarılarıyla adından söz ettiren DSİ Spor alt yapı organizasyonu kapsamında seçmeler yapılacak. 7-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2007 ve 2017 doğumlu çocuk ve gençlerin katılabileceği seçmelere, lisanslı ya da lisanssız tüm sporcular katılabilecek. Seçmelerin programlarının 2007-2012 doğumlu gençlerin seçmeleri 7-8-9 Temmuz tarihlerinde saat 17.00-20.00 saatleri arasında, 2013-2016 doğumlu gençlerin seçmelerinin ise 10-11 Temmuz tarihlerinde saat 16.00-19.00 arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Kulübün alt yapı seçmeleri DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Spor Tesislerinde yapılacak.

Seçmelere katılmak isteyen adaylar O7 Temmuz 2025 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında DSİ Spor tesislerinde malzemeleri ile birlikte belirtilen gün ve saatler içerisinde hazır bulunmaları istendi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Spor Teknik Sorumlusu Önder Dumlu, Diyarbakır ve ilçeleri de dahil olmak üzere lisanlı ve lisanssız bütün sporcu adayları seçmelere beklediklerini belirterek, "Kulüp olarak çok iyi bir şekilde tecrübeli teknik heyetimizle ve deneyimli antrenör kadromuz ile en iyi şekilde bu organizasyonu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemlerde DSİ Spor'un alt yapısından çıkan genç yetenekler profesyonel takımların alt yapısına transfer olarak Diyarbakır'ı ve DSİ Sporu en iyi şekilde temsil etti ve etmeye devam ediyor. Amacımız bu çocukları alt yapımıza alarak bunları hem spor hem de ahlaki anlamda ailesine ve topluma faydalı birer birey olarak yetiştirmektir. Bu vesile ile bu seçmelere lisanslı ve lisanssız bütün sporcuları bekliyoruz. Bu organizasyonda aileleri de çocuklarının yanında görmek isteriz" dedi. - DİYARBAKIR