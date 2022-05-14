Trabzonspor kafilesi, deniz yoluyla Medical Park Stadı'na hareket etti (1) - Haberler

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Trabzonspor kafilesi, deniz yoluyla Medical Park Stadı'na hareket etti (1)

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Spor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor Limandan hareket eden tekneler (drone) Gemide kutlama yapanlar (drone) Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyorTRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupa töreni için bordo-mavili...

Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

Limandan hareket eden tekneler (drone)

Gemide kutlama yapanlar (drone) Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupa töreni için bordo-mavili taraftarlar Faroz Limanı'nda teknelere binerek takımlarını karşılamak için denize açıldı.

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AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor

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