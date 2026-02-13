Haberler

PFDK'den Gaziantep FK oyuncusu Camara'ya 2 maç men cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK futbolcusu Drissa Camara'ya, Kasımpaşa ile oynanan maçta yaptığı ciddi faul nedeniyle 2 maç men cezası verdi. Ayrıca, birçok Süper Lig kulübüne para cezaları uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK futbolcusu Drissa Camara'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Camara'ya 2 maç men cezası uyguladı.

PFDK, çeşitli sebeplerle Beşiktaş'a 1 milyon 820 bin, Galatasaray'a 1 milyon 210 bin, Zecorner Kayserispor'a 1 milyon 180 bin, Trabzonspor'a 1 milyon 90 bin, ikas Eyüpspor'a 400 bin, Çaykur Rizespor'a 340 bin, Samsunspor ve Kocaelispor'a da 220 biner lira para cezası verdi.

Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor'un teknik direktörü Uğur Uçar ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ'a birer, Bandırmaspor oyuncusu Douglas Willian da Silva Souza ile Manisa FK futbolcusu Omobolajı Habeeb Adekanye'ye ikişer maç men cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
