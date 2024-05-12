Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Drift Şampiyonası başladı
Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2024 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. TOSFED Körfez Park Yarış Pisti'nde yapılan yarışlara 12 araç katıldı. Berfu Tutumlu birinci olurken, Çağlar Küçükdumlu ikinci ve Pınar Özge Kılcı üçüncü oldu. Ayrıca TOSFED Drift Kupası'nda da 7 araç yarıştı ve sıralama Harun Karabulut, Berkay Akbulut ve Ömer Ayvacı'dan oluştu. Otomobil tutkunları tarafından büyük ilgi gören yarışlar, güçlü araçların kapı kapıya mücadelesine sahne oldu.
Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından 2024 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.
TOSFED Körfez Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen mücadeleye 12 araç katıldı.
Bugün gerçekleştirilen yarışlarda Berfu Tutumlu birinciliği elde ederken, Çağlar Küçükdumlu ikinci, Pınar Özge Kılcı üçüncü oldu.
Yeni başlayan pilotlara açık TOSFED Drift Kupası'nda ise 7 araç yarıştı. Müsabakalar sonucu sıralama Harun Karabulut, Berkay Akbulut ve Ömer Ayvacı'dan oluştu.
Güçlü araçların kapı kapıya yarıştığı organizasyona otomobil tutkunları büyük ilgi gösterdi.