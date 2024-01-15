Dries Mertens, Kayserispor maçında penaltıdan gol attı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcu Dries Mertenes, Kayserispor maçında penaltıdan attığı golle bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens attı. Müsabakanın 86. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı. Mertens bu gollerin 3'ünü ligde, 2'sini de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dries Mertens 87. dakikada yerini Eyüp Aydın'a bıraktı. - İSTANBUL