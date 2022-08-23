Dries Mertens: Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum

Ligin geride kalan bölümünde sergiledikleri ofansif performansı daha ileriye taşımaları gerektiğini belirten Mertens, "3 maçta 2 gol çok iyi bir sonuç değil. Ama diğer yandan bu 3 maçta sadece 1 gol yedik. Öncelikle savunma yapıp sonra hücumu düşünmek gerekiyor. En üstteki takımlardan biri olmak istiyorsak buna önem vermemiz gerekiyor. Son maçtaki şanslarımız daha fazlaydı. Bunları gole çevirmemiz gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncumuz var. Birbirlerine alışması gerekiyor. Bunun uzun süreli bir proje olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Gözden kaçırmamalıyız. Önümüzdeki döneme daha pozitif bir şekilde çıkmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.