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Son dakika haber! Galatasaray'ın yeni transferi Mertens: "Bu takım için her şeyi vereceğim"

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımın başarılı olması için sahada elinden geleni yapacağını söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımın başarılı olması için sahada elinden geleni yapacağını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki forvet oyuncusu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Mertens, " İtalya'da çok güzel 9 yıl geçirdim. Artık değişiklik yapmaya hazır olduğumu hissettim. Galatasaray gibi bir takımdan teklif gelince onur duydum ve mükemmel bir adım atmış oldum." diye konuştu.

Dries Mertens, Galatasaray taraftarının saat 03.00'te karşılama yapmasıyla ilgili, "Çok güzel bir karşılama oldu. Napoli'den böyle taraftarlara alışkınım ama taraftarımızın gece geç saatlere kadar bizi beklemesi çılgıncaydı." dedi.

Goller atmak ve galibiyetler almak istediğini aktaran Belçikalı futbolcu, "Buraya başarılı olmaya geldim. Bir yıllık sözleşme imzaladım ama daha uzun yıllar kalmak isterim. Aslında neden beni istediklerini göstermeye geldim. Gücümü sahada göstermek istiyorum. Bu takım için her şeyi vereceğim. Sahada her zaman goller atmak ve maçları kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Bunun için var gücümle çalışacağım." ifadelerini kullandı.

AA / Spor

Dries Mertens Galatasaray İtalya Spor Güncel Haberler Son Dakika

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