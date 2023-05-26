Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Dries Mertens 1 Yıl Daha Galatasaray'da

Dries Mertens 1 Yıl Daha Galatasaray'da

Spor Haberleri

Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Galatasaray, mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens ile 1 yıl daha anlaştığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcunun gösterdiği başarılı performansla, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme opsiyonunu kullanarak 2024 Haziran ayına kadar uzattı. 36 yaşındaki orta saha, bu sezon 31 resmi maçta 7 gol atarken, 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Dries Mertens Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title