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Dragao Stadı'nda 48 bin taraftar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dragao Stadı'nda 48 bin taraftar

A Milli Takım'ın Portekiz ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip eden taraftar sayısı 48 bin 10 olarak açıklandı.

A Milli Takım'ın Portekiz ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip eden taraftar sayısı 48 bin 10 olarak açıklandı.

A Milli Takım, Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, taraftarların maça olan ilgisi de dikkatlerden kaçmadı. 50 bin 33 kişilik kapasitesi olan Dragao Stadı'nın neredeyse tamamı dolarken, karşılaşmanın ikinci yarısında stadyumda maçı izleyen seyirci sayısı da açıklandı. Tribünlerde toplam 48 bin 10 taraftarın yer aldığı belirtildi. - PORTO

İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Kupası, Milli Takım, Play Off, Portekiz, Spor, Haberler

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