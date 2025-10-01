Dr. Mert Özmen, Jiu-Jitsu'da Türkiye Şampiyonu ve Avrupa İkincisi

ANTALYA'da dahiliye doktoru Dr. Mert Özmen, kısa süre önce başladığı jiu-jitsu sporunda Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi olarak, büyük başarı elde etti. Dr. Özmen, gelecek aylarda Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Mert Özmen, çocuk yaşlardan itibaren sporun içinde yer aldı. Yüzme, karate ve judo ile başlayan spor serüvenini son yıllarda jiu-jitsu ile sürdüren Özmen, yoğun doktorluk mesaisine rağmen antrenmanlarını aksatmadı. 2 yıldır Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Özmen, disiplinli çalışmalarıyla kısa sürede başarı basamaklarını tırmandı.

3 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Katıldığı jiu-jitsu turnuvalarında 3 yıldır üst üste Türkiye şampiyonluğunu kazanan Dr. Özmen, bu yıl Belçika'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da daha önce ikinci oldu. Kısa sürede elde ettiği derecelerle dikkat çeken Özmen, şimdi Tayland'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

'BU SPOR BENİM İÇİN BİR SANAT'

Doktor Mert Özmen, sporun hayatının bir parçası olduğunu belirterek, "6 yaşından beri sporun içindeyim. Yüzme, karate ve judo ile uğraştım. Tıp fakültesine başladığımda da hiçbir gün antrenmanı aksatmadım. Benim için bu spor bir sanat. Nöbetçi olduğum günlerde bile günde en az iki defa antrenman yapmaya çalışıyorum. Spor yaptığım için hastanedeki işleyişim de daha kolay oluyor. 2 Ekim'de Avrupa Şampiyonası, 7 Kasım'da Tayland Dünya Şampiyonası ve 20 Kasım'da İslam Oyunları'nda ülkemi temsil edeceğim. Hedefim birinci olarak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

'HEM DOKTOR HEM SPORCU OLMAK KOLAY DEĞİL'

Muaythai Federasyonu Akdeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Urlu, "Mert geçmişte karate ve judo yaptı. Son dönemde de dünyada oldukça ilgi gören dövüş sporu jiu-jitsu'ya yöneldi. Biz de koçu Dimitri önderliğinde kendisine destek olduk. Avrupa ikincisi, Türkiye şampiyonu oldu. Tayland'daki şampiyonada kulübümüzden seçilen tek sporcu olarak ülkemizi temsil edecek. Doktorluk kolay değil ama mesaisi biter bitmez salona geliyor, 2,5 saat çalışıyor. Hem doktorluk hem sporculuk zor ama bunu başarıyor" diye konuştu.

'PLANLI ÇALIŞIYORUZ'

Dr. Özmen'in antrenörü Rusya uyruklu sporcu Dmitrii Shirokov ise "Oyunun her alanına karşı hazırlıklı olmak için planlı çalışıyoruz. Rakipleri domine edebilmek için hem teknik hem de fiziksel olarak hazır olmak gerekiyor. Haftanın 7 günü düzenli antrenman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.