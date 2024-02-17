DPÜ Kadın Voleybol Takımı Bölgesel Lig'de ikinci oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Bölgesel Lig'in Eskişehir ayağında ikinci oldu.

Eskişehir'de Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve 7 takımın katıldığı turnuvanın grup aşamasında A Grubu'nda yer alan Kadın Voleybol Takımı, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demirel'in çalıştırıcılığında çıktığı turnuvadaki ilk iki maçında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Grubun son maçında ESTÜ'ye 3-0 kaybeden DPÜ takımı grubunu ikinci tamamlayarak yarı finalde Eskişehir Osmangazi Üniversitesiyle eşleşti. Son ana kadar heyecan içinde geçen yarı final mücadelesini 3-2 kazanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, finalde ESTÜ'ye 3-0 kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

"Rektör Kızıltoprak'tan tebrik mesajı"

Yayınladığı mesajda DPÜ Kadın Voleybol Takımının elde ettiği başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak," Kadın voleybol takımımızı ve çalıştırıcılarını Voleybol Bölgesel Lig'de elde ettikleri başarıdan dolayı kutluyorum. Takımımızın aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürerek gelecek sezonda üniversitemize ve şehrimize şampiyonluklar getireceğine yürekten inanıyorum" dedi. - KÜTAHYA