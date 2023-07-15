Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladıkları videoda demokrasi nöbetine devam ettiklerini belirttiler. İtalya'da düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıklarına devam eden milli takım oyuncuları, şehitleri anarak ülkeleri için nöbetlerinin devam ettiğini ifade etti.