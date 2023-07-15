Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladıkları videoda demokrasi nöbetine devam ettiklerini belirttiler. İtalya'da düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıklarına devam eden milli takım oyuncuları, şehitleri anarak ülkeleri için nöbetlerinin devam ettiğini ifade etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladıkları videoda demokrasi nöbetine devam ettiklerini belirttiler.
Özel sporculardan oluşan Down Sendromlular Futsal Milli Takım oyuncuları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimindeki şehitleri videolu mesajla andı.
İtalya'da 3-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıklarına Konya'da devam eden milli takım oyuncuları görüntülü mesajlarında "Ülkemiz için nöbetimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.