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Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası

AA - Hilmi Sever - Spor
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Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Portekiz ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda 6-0 yendiği rakibini bir kez daha farklı mağlup eden milli takım, ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda üçüncü olmayı başardı.

Müsabakayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun ve Büyükelçi Ahmet Ergin de izledi.

Gruptaki ilk iki maçında Şili ve Uruguay'ı yenen Türkiye, üçüncü maçında Brezilya'ya kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Arjantin'e penaltılarla mağlup olmuştu.

AA / Hilmi Sever - Spor

Down Sendromlular, Dünya Kupası, Türkiye, Futsal, Spor, Haberler

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