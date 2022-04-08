Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, yarı finalde Arjantin ile eşleşti.

Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen organizasyonda yarın Arjantin ile yarı finalde karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, gruptaki ilk iki maçında Şili ve Uruguay'ı yenerek yarı final biletini almıştı.

Tek yenilgisini grubundaki son maçta Brezilya'ya karşı yaşayan milliler, geçtiğimiz yıl İtalya'daki Avrupa Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.