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Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda Türkiye'ye başarılar diledi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarışacak milli sporculara başarılar diledi. Oyunlarda mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, şunları kaydetti: 'Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; özel sporcularımız kaybedeni olmayan bir organizasyonda mücadele edecek. Hepsi bizim gözümüzde gerçek birer şampiyondur.'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarışacak milli sporculara başarılar diledi.

Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak adlandırılan 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (2024 Trisome Games), 33 ülkeden 858 down dendromlu sporcu, antrenör ve idarecinin katılımıyla Antalya'da düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 4 yılda bir yapılan ve ikinci kez yapılacak Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye'nin düzenlediği başarılı organizasyonlarla dünya çapında bir marka haline geldiğini söyledi.

"Önemli şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz"

Türkiye'de spor devrimi yaşandığına söyleyen Bakan Bak, "Son yıllarda yapılan stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, sahalarla ülkemiz büyük bir değişim yaşadı. Avrupa'nın ve dünyanın en yeni, en modern tesislerine sahibiz. Bunun neticesinde hem sporcularımız uluslararası alanda madalyalar kazanıyor hem de önemli şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz. Bu gurur ülkemizindir. Yaşanan tesis devriminde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Kendi evlerinde hissedecekleri bir ortam bulacağına yürekten inanıyorum"

Oyunlarda mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; özel sporcularımız kaybedeni olmayan bir organizasyonda mücadele edecek. Hepsi bizim gözümüzde gerçek birer şampiyondur. Turnuva denilince akıllara hep rekabet gelir ancak, sporun özünde dostluk ve kardeşlik vardır. Down sendromlu sporcularımızın kazanma azmi, centilmence mücadeleleri tüm madalya ve kupaların üzerindedir. Down sendromlular Dünya Spor Oyunları için ülkemize gelen değerli konuklarımızın, Anadolu halkının misafirperverliği ile kendi evlerinde hissedecekleri bir ortam bulacağına yürekten inanıyorum. Güzel ülkemizden unutulmaz anılarla, dostluklarla ayrılacaklardır. Tüm sporculara, antrenörlere başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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