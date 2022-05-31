Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Eska Spor ile dostluk maçı yaptı - Haberler

Eskişehir'deki son kamp hazırlıklarını Eska Spor ile dostluk maçı yaparak tamamlayan Türkiye Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, maç boyunca Eskişehirli basketbol severler tarafından Türk bayrakları sallanarak izlendi.

Eskişehir'e geldikleri günden beri ses getirmeye devam eden Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, şehirden ayrılmadan önce son kamp hazırlıklarını tamamladı. Eska Spor ile Sabiha Gökçen Spor Salonu'nda gerçekleşen dostluk maçı, Eskişehirli basketbol severler tarafından ilgiyle karşılandı. Yakın zamanda kurulan Eska Spor'un ev sahiplendiği üstlendiği müsabakada hem centilmenlik örnekleri sergilendi hem de maç boyunca seyirciler tarafından destek mahiyetinde Türk bayraklarını sallandı. Eylül ayında Portekiz'de gerçekleşecek olan SU-DS IBA21 Basketbol Dünya Şampiyonası için milli kafileye başarılar dileyen Eska Spor Kulübü yetkilileri aynı zamanda Eskişehir'de özel eğitime gereksinimi olan bireyleri, basketbola yönlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor