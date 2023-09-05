Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türk Sporcular Madalyalar Kazandı

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan Ada Zehra Anlatıcı bir altın, gümüş ve bronz madalya kazanırken, İrem Öztekin de gümüş madalya elde etti.