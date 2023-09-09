Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türk Sporcular Altın, Gümüş ve Bronz Madalya Kazandı

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türk masa tenisi sporcuları altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Milli sporcu Merve Peker altın madalya ile şampiyon oldu.

İtalya'da devam eden Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nın yedinci gününde özel masa tenisi sporcuları birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Padova kentinde düzenlenen organizasyonda masa tenisi sporcuları Palantenore Palasport Arcella'da, ferdi müsabakalarda karşılaştı.

Türkiye'yi kadınlarda temsil eden milli sporcu Merve Peker, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı.

Ay-yıldızlı masa tenisçilerden Benay Balcı gümüş, Erman Çetiner ise bronz madalyanın sahibi oldu.