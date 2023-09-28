Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Fenerbahçe-Başakşehir maçında

Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Ülker Stadı'nda bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinde sarı-lacivertli kulübün misafiri olacak. Milliler, maç öncesi Fenerbahçe tribünlerini selamlayacak.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda zirvede bitiren Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir müsabakası öncesi Ülker Stadı'na konuk olacak. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'nın Başakşehir maçı öncesi Ülker Stadı'nda misafir edileceği aktarılırken, şampiyon takım oyuncularının, Başakşehir maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları da selamlayacağı bildirildi. - İSTANBUL