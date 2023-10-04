Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Bakanlıkta Kabul Edildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı teknik heyeti ve futbolcularını Bakanlıkta ağırladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı teknik heyeti ve futbolcularını Bakanlıkta ağırladı. Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve beraberindeki sporcularla görüşen Bakan Tekin, başarılarından dolayı Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı oyuncularını tebrik etti.

Sporcularla sohbet eden Bakan Tekin; Türkiye'nin, sporun birçok dalında büyük başarılar kaydettiğini belirterek, "Avrupa şampiyonluğu gibi büyük bir başarıya imza atan özel çocuklarımızı, bu başarılarından dolayı kutluyorum. Bu özel çocuklarımız, uluslararası bir organizasyonda milli marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırdılar. Biz de Bakanlık olarak onların daha büyük başarılar elde etmelerini sağlamak için her türlü imkanımızı seferber edeceğiz. Bu gururu bize yaşattıkları için Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticilerine, teknik heyete, gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin" değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda eğitim alan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı oyuncuları da elde ettikleri başarıları anlatarak bundan sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu kaydettiler. Kabulde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar da hazır bulundu.