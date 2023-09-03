Down sendromlu milli sporcular İtalya'ya geldi

Down sendromlu milli sporcular, Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya geldi.

Padova kentinde yarın başlayıp 10 Eylül'de sona erecek şampiyonada, Türkiye'den atletizm, basketbol, futsal, judo, masa tenisi ve yüzme branşlarında toplam 35 özel sporcu, madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda 21 ülkeden 514 sporcu, podyuma çıkmak için yarışacak.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların sağlıklı bir şekilde İtalya'ya ulaştığını belirterek, "Şampiyonaya çok iyi hazırlandık, İtalya'dan tüm Türkiye'yi sevindirecek madalyalarla döneceğiz. Bu konuda tüm halkımızın dualarını bekliyoruz. Zafer Allah'ın izniyle Türkiye'nin olacak." ifadelerini kullandı.