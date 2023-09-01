Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Avrupa Şampiyonası'nda iddialı Açıklaması

Atletizmde iki dünya rekoru bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönerek derecelerine yenisini eklemek istiyor.

Atletizmde iki dünya rekoru bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönerek derecelerine yenisini eklemek istiyor.

Tekirdağ'da 5 yıl önce başladığı atletizmde kendini geliştirip, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışlarda 27 madalya kazanan 17 yaşındaki özel sporcu Akçakoca, başarılarıyla dikkati çekiyor.

İtalya'da 2021'de düzenlenen SUDS Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) 100 metre ile triatlonda dünya rekoru kıran Akçakoca, şampiyon oldu. Akçakoca, geçen yıl Çekya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan da 5'i altın 9 madalyayla dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Yeni hedeflerle İtalya yolcusu

Milli atlet, İtalya'da 3-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Madalyalarına yenisini eklemek isteyen Akçakoca, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonadan dereceyle dönmek istiyor.

Milli sporcu Emirhan Akçakoca, AA muhabirine, ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyledi.

Atletizmde çok güzel başarılara imza attığını ifade eden Akçakoca, "İtalya'daki şampiyona için heyecanlıyım. Güzel bir derece yapıp, madalyayla oradan dönmeyi hedefliyorum. Haftada 5 gün antrenmanlarımı sürdürdüm. Çalışmalarımın karşılığını alarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum. Avrupa Şampiyonası'dan madalya ile döneceğimi düşünüyorum. Lokman (Öksüz) hocama ve ülkeme sözüm var. Oradan başarıyla dönmek istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Lokman Öksüz de sporcusunun Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını vurguladı.

Sporcusunun başarılarına her yıl yenilerini eklediğini aktaran Öksüz, "6 yıldır Emirhan ile çalışıyoruz. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. İkinci Avrupa Şampiyonası olacak. Sıkı şekilde hazırlıklarımız yaptık. Güzel derecelerle ülkemize dönmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öksüz, özel bireylerin sporla tanışmasıyla hayatlarının değiştiğini aktararak, onlara fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini Emirhan'ın en iyi şekilde gösterdiğini dile getirdi.