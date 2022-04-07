Down Sendromlu Futsal Milli Takımı yarı finalde - Haberler

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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı yarı finalde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı yarı finalde

Down Sendromlu Futsal Milli takımı, grubundaki ikinci maçında Uruguay'ı farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Down Sendromlu Futsal Milli takımı, grubundaki ikinci maçında Uruguay'ı farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Peru'da düzenlenen Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonası'na katılan Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, finale adım adım ilerliyor. İlk maçında Şili'yi 6-3 yenen ay yıldızlı milli takım oyuncuları, Uruguay milli takımı karşısında farklı kazandı. Müsabakadan 13-0 galip ayrılan Milli takımın gollerinin 3'ünü Birkan Dikici, 3'ünü Resul Orakçı, 3'ünü Hami Haldız, 2'sini Mert Uruk, 2'sini de Anıl Koçak kaydetti.

Dünya şampiyonasında yarı finale yükselmeyi garantileyen millilerimiz, grubundaki son maçını Brezilya ile oynayacak. - KAYSERİ

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı yarı finalde

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı yarı finalde

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı yarı finalde

İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Kupası, Uruguay, Futsal, Milli, Spor, Haberler

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