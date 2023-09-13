Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki buluşmada, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Başkan Vekili Sadettin Akçi ve Asbaşkan Ensar Kurt da yer aldı.

Altın madalya kazanan sporcuları çiçeklerle karşılayarak kendilerini tek tek tebrik eden Büyükekşi, "Bu çocuklar her şeyin en güzelini hak ediyor. Onların, başarılarını kupayla taçlandırmaları bizleri çok mutlu etti. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Azimleriyle, kararlılıklarıyla, mücadeleleriyle toplumda diğer özel çocuklara rol model oluyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu olarak her zaman engelli futbolunun yanındayız, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birol Aydın da kazanılan kupanın anlamının çok büyük olduğunu vurgulayarak, Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür etti.

Başkan Aydın kupayı, kendilerine büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek istediklerini sözlerine ekledi.