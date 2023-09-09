Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takımı tebrik etti.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Millilier, Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'daki final maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren maçta milliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle müsabakayı 2-1 kazanmayı başardı.

BAKAN BAK'TAN DOWN SENDROMLU FUTSAL MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Down Sendromlu Futsal Milli Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz'i finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Organizasyon başlamadan önce şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Milli Takımımız ile gurur duyuyoruz. Ülkemize ikinci kez şampiyonluk kupası getiren tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."