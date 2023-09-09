Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan tebrik mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız, İtalya'da organize edilen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İlk maçında Portekiz'e 2-1 yenilen, ikinci ve üçüncü maçlarında İrlanda'yı 5-1, İtalya'yı 5-2 mağlup eden Ay-yıldızlılar, yarı finalde İtalya'yı 8-1 gibi farklı bir skorla geçtikten sonra bugün de Portekiz'den rövanşı alıp kupayı kaldırdı" denildi. - İSTANBUL