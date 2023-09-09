Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz'i finalde yenerek şampiyon olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz'i finalde yenerek şampiyon olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz'i finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Organizasyon başlamadan önce şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen milli takımımız ile gurur duyuyoruz. Ülkemize ikinci kez şampiyonluk kupası getiren tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."