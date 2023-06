Down sendromlu çocuklar Hentbol ile +1 projesiyle spor etkinliğinde buluştu

Türkiye Hentbol Federasyonu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından yürütülen Hentbol ile +1 projesi kapsamında down sendromlu çocuklar, Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen renkli bir festivalle sosyalleşme faaliyetlerine katıldı. Projeyle, down sendromlu çocuklar hentbol oynayarak takım olma, sosyalleşme, iletişim, yönergelere uyma gibi becerileri kazanma ve fiziksel becerilerini geliştirme fırsatı buldu.