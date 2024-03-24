Down Sendromlu Atletler Trisome Oyunları'nda 12 Madalya Kazandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu atletler, Antalya'da devam eden Trisome Oyunları'nda 12 madalya daha elde etti.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, atletizm yarışmalarının ikinci gününde milli sporcular 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Emirhan Akçakoca, uzun atlamada dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporculardan Muhammet Uysal 1500 metre yürüyüşte, Ali Topaloğlu disk atmada kürsünün zirvesinde yer aldı. Erkek Bayrak Takımı da dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Özel sporcular, atletizm yarışmalarının ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazanmıştı.

Türkiye böylece atletizm branşında 21 madalyaya ulaştı.