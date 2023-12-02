Down sendromlu Alperen Koyutürk Türkiye şampiyonu olmak için çalışıyor

Nevşehir'de down sendromlu 14 yaşındaki Alperen Koyutürk, yüzme sporunda Türkiye şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alperen, geçen yıl yüzmeye başladıktan sonra birçok başarı elde etti ve Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Nevşehir'de down sendromlu 14 yaşındaki Alperen Koyutürk, bir yıl önce başladığı ve başarılı olduğu yüzme sporunda Türkiye şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Alperen, beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle geçen yıl yüzmeye başladı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait yüzme havuzunda eğitim almaya başladıktan 5 ay sonra Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği yüzme müsabakalarında serbest stil 100 metrede Türkiye ikincisi olan Alperen Koyutürk, bu başarısıyla dikkatleri çekti.

Annesi ile her gün havuza giden Koyutürk, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca (TOSSFED) 11-13 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

TOSSFED İl Temsilcisi Tarkan Güney, AA muhabirine, sporun özel öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olduğunu, Alperen'in kısa sürede başarı elde etmesinin akranlarının da spora ilgilerini artırdığını söyledi.

Milli takımı hedefliyor

Sporcusunun gelecek yıllarda Türk bayrağını gururla taşımayı başaracağına inandığını aktaran Güney, şöyle konuştu:

"Alperen ile okulda 6 yıldır beraberiz, onu spora yönlendirdik. Atletizmde başarılı olamayacağını görünce yüzmeye başlattık. Yüzmeyi kısa sürede öğrendi. Bu yıl yapılan Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar yarışmalarında ikinciliği elde etti. Şimdi ise Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. Hedefimiz, Alperen'i milli takım kadrosuna katmak. Özellikle atletizmde başarılı öğrencilerimiz vardı, yüzmede de bunu sağlıyoruz."

Yüzme antrenörü Edip Erçin de Alperen'in yüzmeyi sevdiğini, kendilerine kısa sürede adapte olduğunu belirterek, "Alperen ile ısınma, atlama ve yüzme çalışmaları yapıyoruz. Alperen gibi birçok özel sporcumuzu da bu spora kazandırmak istiyoruz. Alperen ilk geldiğinde ayak vuruşu ile başladık zamanla bu sporda onu geliştirdik. İlerleyen süreçte farklı stil yüzme branşlarında da başarı sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.

"Sosyalleşti, insanlarla iletişimi arttı"

Anne Nuray Koyutürk ise oğlunun başarılarının kendisi için sevinç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Alperen'e desteklerinin süreceğini vurgulayan anne Koyutürk, "Çok mutlu ve gururluyum. Emeklerimizin karşılığını almak bir anne için gurur verici. Yaklaşan yarışmalarda birincilik elde etmeyi ve milli takıma seçilmesini hedefliyoruz. Alperen, spora başladıktan sonra sosyalleşti, insanlarla iletişimi arttı. Sağlığı ve vücut gelişimi açısından da fayda sağladı. Spor yaptığımız için artık kolay hastalanmıyor." ifadelerini kullandı.