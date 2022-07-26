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Down Futsal Milli Takımı ile Süper Lig hakemleri dostluk maçı yaptı

Down Futsal Milli Takımı ile Süper Lig hakemleri dostluk maçı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Futsal Milli Takımı ile Süper Lig hakemleri dostluk maçı yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Futsal Milli Takımı ile Süper Lig hakemleri dostluk maçı yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Bolu'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaz seminerinde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Ay-yıldızlılar ile Süper Lig hakemleri arasındaki maçı MHK üyeleri ile davetliler takip etti.

MHK üyeleriyle Süper Lig kategorisindeki hakemler, Peru'da nisan ayında organize edilen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Down Futsal Milli Takımı futbolcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Özel Sporcular Federasyonu yöneticileri, TFF Engelliler Koordinasyon Kuruluna, MHK'ye ve 2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de görev alacak olan hakemlere bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek verdikleri için teşekkür etti.

AA / Ercan Çakar - Spor

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