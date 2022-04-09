Down Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Arjantin ile karşılaşacak - Haberler

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Down Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Arjantin ile karşılaşacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Down Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Arjantin ile karşılaşacak

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yarı final maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yarı final maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen organizasyonda yarın Arjantin ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonasına katılan ve gruptaki ilk iki maçında Şili ve Uruguay'ı yenerek yarı final biletini alan Down Futsal Milli Takımı, grubundaki son maçta Brezilya'ya kaybetti. Turnuvada şampiyonluğu hedefleyen Milli Takım, geçtiğimiz yıl İtalya'daki Avrupa Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası, Arjantin, Futsal, Milli, Spor, Haberler

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