DOSYA HABER - Türk takımlarının Avrupa elemelerindeki en golcü ismi Aboubakar oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne elemelerden katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'da en golcü isim, 5 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlıların forveti Vincent Aboubakar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Uefa Avrupa Konferans Ligi'ne elemelerden katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'da en golcü isim, 5 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlıların forveti Vincent Aboubakar oldu.

AA'nın Türk futbol takımlarının 2023-2024 sezonu Avrupa kupası elemelerine ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bugünkü bölümünde, takımların ve futbolcuların gol performansları değerlendirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, rakiplerini eleyerek gruplara kalma başarısı gösterirken, Yukatel Adana Demirspor ise play-off turunda penaltılarla Avrupa'ya veda etti.

4 Türk takımı, eleme turlarında toplamda 24 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş oynadığı bütün maçları kazanırken, Galatasaray 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik, Yukatel Adana Demirspor ise 6 karşılaşmalara 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Takımlar bu 24 maçta rakip filelere 59 gol atarken, 20 gol yedi.

Galatasaray'ın en golcü ismi Mauro Icardi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Galatasaray; sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde takımlarıyla karşılaştı. Oynanan 6 maçın 5'ini kazanan sarı-kırmızılılar, yalnızca 2. eleme turunda Zalgiris deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, oynadığı 6 mücadelede rakip filelere 12 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. 3 deplasman maçında 8 golle buluşan Okan Buruk'un ekibi, iç sahada oynadığı 3 maçta ise 4 gol attı.

Atılan 12 golün 3'ünü kaydeden Arjantinli yıldız Mauro Icardi, eleme maçlarında takımın en golcü oyuncusu oldu. Icardi'yi 2'şer golü bulunan Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu takip ederken, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Fredrick Midtsjö ve Angelino da attıkları birer golle takımlarının Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmasında katkıda bulundu.

En çok gol atan ve en az gol yiyen takım Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, attığı ve yediği gol sayısıyla da öne çıktı.

2. eleme turunda Moldova'nın Zimbru ekibine 2 maçta 9 gol atıp kalesini gole kapatan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 3. eleme turunda Slovenya'nın Maribor temsilcisini 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçti.

Play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'da 5-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da 1-0 yenerken toplamda 21 gol atıp kalesinde 2 gol gördü. Sarı-lacivertliler, deplasman maçlarında hiç gol yemedi.

Oynanan 6 karşılaşmada 11 farklı futbolcu gol sevinci yaşarken, en golcü isimler, 4'er kez fileleri havalandıran Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci oldu. Bu futbolcuları 3 golü bulunan Sebastian Szymanski takip etti.

İkişer golü bulunan Michy Batshuayi ve Edin Dzeko'nun yanı sıra birer gol kaydeden İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Joshua King, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, elemelerde gol katkısı yapan isimler oldu.

6 maçın tamamını kazanan Beşiktaş'ta 8 farklı isim gol kaydetti

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde oynadığı 6 maçı kazanan bir diğer Türk takımı Beşiktaş, rakip filelere 14 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

2. eleme turunda Arnavutluk'un Tiran takımını 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla geçen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Azerbaycan'ın Neftchi Bakü ekibini 3-1 ve 2-1'lik galibiyetlerle eledi.

Play-off turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle eşleşen Şenol Güneş'in öğrencileri, Romanya'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanırken, iç sahada 1-0'lık galibiyetle gruplara kaldı.

Bu maçlarda toplamda 14 gol atan Beşiktaş'ta en golcü isim 5 gol kaydeden Vincent Aboubakar oldu. Kamerunlu futbolcu aynı zamanda kaydettiği gol sayısıyla, Türk takımları içinde en fazla gol atan oyuncu konumuna yükseldi.

Aboubakar'ı 3 gol atan Jackson Muleka takip ederken, Daniel Amartey, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Salih Uçan, Omar Colley ve Bahktiyor Zaynutdinov da birer golle takımlarına katkıda bulundu.

Oynadığı maçların hepsinde gol atan Adana Demirspor, yalnızca 1 maçta gol yemedi

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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başladı. Bu turda Romanya ekibi Cluj'u 1-1'in rövanşında 2-1'le geçen mavi-lacivertliler, bir sonraki turda ise Hırvatistan'ın Osijek takımıyla karşılaştı.

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyip, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe'de teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Osijek'i ilk maçta evinde 5-1 mağlup eden Adana Demirspor, deplasmanda 3-2 kaybetmesine karşın turu geçti.

Play-off turunda Belçika'nın Genk takımına rakip olan Patrick Kluivert'in öğrencileri, deplasmanda son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup olurken, sahasında ise 1-0 kazanarak karşılaşmayı önce uzatmalara, ardından penaltılara götürdü. 1-0'lık Genk galibiyeti, Yukatel Adana Demirspor'un elemelerde gol yemediği tek maç oldu.

Penaltılarla rakibine elenerek Avrupa defterini kapatan Akdeniz temsilcisi, oynadığı 6 maçta rakip filelere 12 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Takımın Senegalli forveti Cherif Ndiaye attığı 4 golle en golcü isim olurken, bu futbolcuyu ikişer gol kaydeden Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan takip etti. David Akintola, Benjamin Stambouli, Jonas Svensson ve Emre Akbaba da birer kez gol sevinci yaşayan isimler oldu.