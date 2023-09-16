DOSYA HABER - Transferin en pahalı futbolcusu Cengiz Ünder

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil ettiği Cengiz Ünder oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil ettiği Cengiz Ünder oldu.

Anadolu Ajansının (AA), Türk futbolunda 2023-2024 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapılan transfer çalışmalarına ilişkin hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, yüksek bonservis bedeliyle dikkati çeken futbolcular ele alındı.

Transfer dönemi sona erene kadar kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimler ve resmi açıklamalara göre, Fransa'nın Marsilya ekibinden Fenerbahçe'ye transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'e 15 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

En yüksek bonservis ücreti ödenen 10 futbolcudan 5'i Fenerbahçe'de

Yaz transfer ve tescil döneminde kadrosunu 13 isimle güçlendiren Fenerbahçe, bunun yanında önemli satışlar da yaparak bütçesini dengeledi. Cengiz Ünder, 15 milyon avro ile en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu olurken; Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic transferleri de bu sezon kulüplerin yaptığı transferler arasında bonservisine en yüksek rakamların ödendiği oyuncular oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, Szymanski için 9 milyon 750 bin avro, Fred için 9 milyon 743 bin 589 avro, Becao için 8 milyon 312 bin 500 avro ve kaleci Dominic Livakovic için de 6 milyon 650 bin avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Icardi ve Sanchez'in bonservis bedeli toplamı 19,5 milyon avro

Kadrosunu Zaha, Tete, Ndombele, Sanchez, Hakim Ziyech gibi isimlerle takviye eden Galatasaray, en yüksek bonservis bedelini geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi için ödedi. Bu transfer için sarı-kırmızılı kulübün kasasından 10 milyon avro çıkacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez için de 9 milyon 500 bin avro ödeyecek. Galatasaray, futbolcuyla 1 yılı opsiyonla 5 yıllık anlaşma yaptığını duyururken, bonservis bedelinin de 5 sezona yayılmış taksitlerle ödeneceğini açıkladı.

Tottenham'dan bu sezon için bedelsiz kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonunun kullanması durumunda ise "Cimbom"un kasasından 15 milyon avro bonservis ücreti çıkacak.

Beşiktaş'ın en yüksek bonservis ödediği isim Rashica

Beşiktaş'ta bu sezon en dikkat çekici transfer Milot Rashica oldu. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini Norwich'ten 5 milyon 250 bin avro karşılığında alırken, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u Rus ekibi CSKA Moskova'dan 4 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu oyuncuyu mavi kart sebebiyle yerli statüsünde oynatabilecek.

Beşiktaş'ın bir diğer dikkat çeken transferi de 4 milyon 37 bin 500 avro bonservis bedeli ödenen Jean Onana oldu.

Siyah-beyazlıların bu sezon gelir elde ettiği tek isim ise Romain Saiss oldu. Faslı savunma oyuncusu, 2 milyon 500 avro karşılığında Katar ekibi Al-Sadd'a geçti.

Trabzonspor, Mendy için 4 milyon 400 bin avro ödeyecek

Transfer döneminde kadrosuna 14 yeni oyuncu ekleyen Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini Fransa'nın Angers ekibinden aldığı 23 yaşındaki Batista Mendy için ödeyecek.

Bu futbolcuyu 1 yılı opsiyonlu 5 yıllığına kadrosuna katan bordo-mavililer, Angers'e ise 4 milyon 400 bin avroluk bonservis bedelini 3 taksitte ödeyeceğini duyurdu.

Trabzonspor, Southampton'dan Miroslav Orsic'i de 2 milyon 400 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ancak bu futbolcunun sezon öncesi kampında çapraz bağları koptu. Kulüp tarafından Orsic'in uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

4 büyükler dışındaki en pahalı transferler Morutan ve Midtsjö

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yüksek bonservis bedelleriyle kadrosunu güçlendirirken, Trendyol Süper Lig'in diğer temsilcileri arasında en yüksek bonservis bedeli ödeyen ekipler MKE Ankaragücü ve Pendikspor oldu.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı 3 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken ligin yeni ekibi Pendikspor'un da Fredrik Midtsjö için Galatasaray'a 3 milyon avro ödeyeceği açıklandı.

Dikkati çeken bonservis gelirleri

???????Süper Lig ekipleri, transfer döneminde önemli oyuncu satışlarına da imza attı.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 22 milyon 500 bin avroluk bonservis bedeliyle ilk sırayı alırken, sarı-kırmızılı kulüp bu futbolcu için ayrıca 5 milyon avro da kiralama geliri elde edecek. Zaniolo'nun satış sözleşmesinde toplamda 15 milyon 500 bin avroluk şarta bağlı bonus bulunduğu da yapılan açıklamada yer aldı.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler de 20 milyon avro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmeye futbolcunun performansına bağlı olarak 10 milyon avroluk bonus maddesi eklendiğini de açıkladı. Fenerbahçe, Macaristanlı savunma oyuncusu Attila Szalai'yi de 12 milyon 300 bin avro karşılığında Hoffenheim'a göndermişti.

Zaniolo, Arda Güler ve Attila Szalai'nin ardından transfer dönemindeki en yüksek bedelli oyuncu satışını Antalyaspor gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, ABD'li oyuncusu Haji Wright'ın 9 milyon avro bedelle İngiliz ekibi Coventry'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Bruma için kasasına 6 milyon 500 bin avro gireceğini açıklarken, Galatasaray da Nantes'ta kiralık olarak forma giyen futbolcusu Mustafa Muhammed için Fransız ekibinin 5 milyon 750 bin avroluk satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Hatayspor'un ve A Milli Takım'ın formasını giyen Bertuğ Yıldırım da Avrupa'ya giden bir başka Türk oyuncu oldu. Genç futbolcu Fransa'nın Rennes takımının giderken, Hatayspor bu transferden 5 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli aldı.

Fenerbahçe'den ABD'nin Columbus ekibine transfer olan Diego Rossi'nin bonservis bedeli 5 milyon 630 bin dolar olarak açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün bir diğer yüksek bedelli satışı ise Altay Bayındır oldu. Milli file bekçisinin, İngiliz ekibi Manchester United'a 5 milyon avro bedelle transfer olduğu açıklandı.

Süper Lig'in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi

Süper Lig takımlarının yüksek bonservis bedeliyle transfer ettiği ilk 10 futbolcu şöyle:

Cengiz Ünder: 15 milyon avro (Fenerbahçe)

Mauro Icardi: 10 milyon avro (Galatasaray)

Sebastian Szymanski: 9 milyon 750 bin avro (Fenerbahçe)

Fred: 9 milyon 743 bin 589 avro (Fenerbahçe)

Davinson Sanchez: 9 milyon 500 bin avro (Galatasaray)

Becao: 8 milyon 312 bin 500 avro (Fenerbahçe)

Dominic Livakovic: 6 milyon 650 bin avro (Fenerbahçe)

Milot Rashica: 5 milyon 250 bin avro (Beşiktaş)

Bakhtiyor Zaynutdinov: 4 milyon 500 bin avro (Beşiktaş)

Batista Mendy: 4 milyon 400 bin avro (Trabzonspor)