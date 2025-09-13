DOSYA HABER - Süper Lig'in "en pahalısı" Victor Osimhen

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu Galatasaray'ın Napoli'den aldığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen oldu.

Anadolu Ajansının (AA), Türk futbolunda 2025-2026 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapılan transfer çalışmalarına ilişkin hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, yüksek bonservis bedeliyle dikkati çeken futbolcular ele alındı.

Transfer dönemi sona erene kadar kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimler ve resmi açıklamalara göre, İtalya'nın Napoli ekibinden Galatasaray'a transferi sonuçlanan 26 yaşındaki santrfor Osimhen'e 75 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

Türk futbol tarihinin en pahalısı: Osimhen

Galatasaray'ın Victor Osimhen için açıkladığı 75 milyon avroluk bonservis bedeli, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar oldu.

Nijeryalı futbolcunun transferi, yalnız Türkiye'de değil Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü, bu sezon Avrupa'da Alexander Isak, Florian Wirtz, Nick Woltemade, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha gibi isimlerle en pahalı listede yer alıyor.

Öte yandan Süper Lig'in en pahalı ikinci ve üçüncü transferlerini de sarı-kırmızılı kulüp yaptı.

Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco'ya 30 milyon 769 bin 230,77 avro; Uğurcan Çakır için ise Trabzonspor'a 27,5 milyon avro bonservis ödedi. Öte yandan milli kaleci için bordo-mavili kulüple yapılan anlaşmada 3 milyon avro da şarta bağlı bonus yer alıyor.

Bu sezon Avrupa'da gerçekleştirilen en pahalı transferler:

Futbolcu Yaş Pozisyon Yeni Kulübü Ligi Eski Kulübü Ligi Bonservis (milyon avro) Alexander Isak 25 Forvet Liverpool Premier Lig Newcastle United Premier Lig 144 Florian Wirtz 22 Orta Saha Liverpool Premier Lig Bayer Leverkusen Bundesliga 116 Nick Woltemade 23 Forvet Newcastle United Premeier Lig Stuttgart Bundesliga 85 Hugo Ekitike 23 Forvet Liverpool Premier Lig Eintracht Frankfurt Bundesliga 80 Benjamin Sesko 22 Forvet Manchester United Premier Lig Leipzig Bundesliga 76,5 Victor Osimhen 26 Forvet Galatasaray Süper Lig Napoli Serie A 75 Bryan Mbeumo 25 Sağ Kanat Manchester United Premier Lig Brentford Premier Lig 75 Matheus Cunha 26 Forvet Manchester United Premier Lig Wolverhampton Premier Lig 74

Sarı-kırmızılılar, 3 futbolcu için 133,27 milyon avro bonservis ödedi

Galatasaray, transfer döneminde açıklanan rakamlara bakıldığında 3 oyuncu için toplamda 133,27 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen için 75, Wilfried Singo için 30,77, Uğurcan Çakır için 27,5 olmak üzere toplam 133,27 milyon avro ödedi.

Galatasaray'ın bonuslar hariç kasasından 3 futbolcu için 133,27 milyon avro bonservis bedeli çıktı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu: Kerem Aktürkoğlu

Sarı-lacivertli kulüp, tarihinin en pahalı transferi milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu.

Kerem için Fenerbahçe, Portekiz kulübünden yapılan açıklamaya göre Benfica'ya bonuslar hariç 22,5 milyon avro bonservis ödedi.

26 yaşındaki futbolcu, hem kulüp hem de Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak dikkati çekti.

Sarı-lacivertlilerin daha önceki en pahalı transferi, geçen sezon Sevilla'dan 19,5 milyon avroya alınan Faslı golcü Youssef En-Nesyri olarak göze çarptı.

Fenerbahçe'den dikkati çeken bonservis gelirleri

Fenerbahçe, son yıllarda genç oyunculardan elde ettiği transfer gelirleriyle dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek'ten 22 milyon avro bonservis bedeli kazandı.

Fenerbahçe, yakında dönemde ise Arda Güler için Real Madrid'den 20, Ferdi Kadıoğlu için Brighton & Hove Albion'dan 30, Eljif Elmas için ise Napoli'den 16 milyon avro gelir elde etmişti.

Ayrıca sarı-lacivertliler Vedat Muriç, Kim min-jae ve Attila Szala gibi yabancı oyunculardan da elde edilen transfer gelirini kasasına koymuştu.

Orkun Kökçü, kulüp tarihine geçecek

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde önemli ölçüde takımı yenilerken, kadrosuna da yıldız isimler takviye etti.

Beşiktaş, birinci transfer ve tescil döneminde David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva olmak üzere 12 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, Benfica'dan milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kiralık olarak kadrosuna katarken bunun karşılığında bedel ödemedi. Siyah-beyazlılar, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Benfica'ya bonservis bedeli olarak 25 milyon avroyu 2030 yılına kadar ödeyecek.

Orkun Kökçü, transferin sezon içerisinde ya da sezon sonunda gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

Beşiktaş, Roma'dan ise İngiliz santrfor Tammy Abraham'ı 2 milyon avro kiralama bedeliyle transfer etti. Abraham, kontratındaki şartların gerçekleşmesi halinde Roma'ya gelecek sezondan itibaren 13 milyon avro bonservis bedelini 4 yılda ödeyecek.

Gedson Fernandes'ten 20 milyonu aşkın gelir elde etti

Beşiktaş, transfer döneminde Gedson Fernandes'i ise Rus ekibi Spartak Moskova'ya bonservisiyle sattı.

Siyah-beyazlılar, Gedson'un satışından 20 milyon 779 bin 220 avro gelir elde ederken, sözleşmede 7 milyon 272 bin 729 avroyu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar da yer aldı.

Portekizli orta sahanın Beşiktaş Kulübü için maliyeti yıllar içinde 16 milyon avroyu bulmuştu.

Öte yandan siyah-beyazlılar, kiralık olarak gönderdiği oyuncular Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi için birer, Moatasem Al-Musrati için 2 milyon avro gelir elde etti.

Beşiktaş, Dinamo Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov transferi için 2,8, Jackson Muleka'nın satın alma hakkını kullanan Al-Kholood Kulübünden ise 1,5 bonservis kazandı.

Trabzonspor, transfere 17,6 milyon avro harcadı

Bordo-mavililer, yaz transfer döneminde 8 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Karadeniz ekibi, transfer döneminde Paul Onuachu (5,6 milyon avro), Christ Inao Oulai (5,5), Kazeem Olaigbe (5 milyon avro), Felipe Augusto, Benjamin Bouchouari (4 milyon avro), Wagner Pina (3 milyon avro), Ernest Muci ve Andre Onana'yı renklerine bağladı.

Trabzonspor, kadrosuna kattığı oyunculara açıklanan rakamlara bakıldığında toplam 17,6 milyon avro bonservis ödeyecek.

Uğurcan Çakır'dan tarihi kazanç

Karadeniz temsilcisi, milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı bonuslar hariç 27,5 milyon avroya Galatasaray'a satarak tarihi bir gelir elde etti.

Trabzonspor, daha önce Yusuf Yazıcı'yı 17,5 milyon avroya Fransız takımı Lille'e, Ahmetcan Kaplan'ı 9,5 milyon avroya Hollanda ekibi Ajax'a, Gökdeniz Karadeniz'i Rus temsilcisi Rubin Kazan'a 8,7 milyon avroya, Fatih Tekke'yi bir başka Rusya takımı Zenit'e 7,5 milyon avroya, Burak Yılmaz'ı ise 5 milyon avroya Galatasaray'a, Pedro Malheiro'yu da 7 milyon dolara Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl'a bonservisiyle satmıştı.

Bordo-mavililerin bu kazancı, Süper Lig takımları arasındaki en pahalı transfer olarak da dikkati çekiyor.

Göztepe, Romulo'yu 20 milyona Leipzig'e gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer döneminde Brezilyalı golcü Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında gönderdi.

Genç oyuncu, ödenen bonservis ile adını Türk futbol tarihine de yazdırdı.

23 yaşındaki forvet, bu transferle İzmir ekibinin ise en çok gelir ettiği oyuncu oldu.

Romulo'nun dışında Göztepe, daha önce Obinna Nwobodo'yu ABD'nin Cincinnati kulübüne 2,7 milyon avroya satmıştı.

Süper Lig'in bu sezon en pahalı transferleri

Süper Lig'de açıklanan rakamlar ışığında 2025-2026 sezonunun en pahalı transferleri şöyle:

Galatasaray - Victor Osimhen: 75 milyon avro

Galatasaray - Wilfried Singo: 30,76 milyon avro

Galatasaray - Uğurcan Çakır: 27,5 milyon avro

Fenerbahçe - Kerem Aktürkoğlu: 22,5 milyon avro

Beşiktaş - Wilfred Ndidi: 8 milyon avro

Trabzonspor - Paul Onuachu: 5,6 milyon avro

Trabzonspor - Christ Inao Oulai: 5,5 milyon avro

Trabzonspor - Kazeem Olaigbe: 5 milyon avro