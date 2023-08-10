DOSYA HABER - Süper Lig'in 65 sezonluk puan cetveli

Süper Lig'de 66. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 74 farklı takım mücadele etti.

Süper Lig'de 66. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 74 farklı takım mücadele etti.

AA'nın, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu öncesi hazırladığı dosya haberlerin son gününde Süper Lig'in 65 sezonluk puan cetveli ele alındı.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 17 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 65 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 158 lig maçında 3 bin 781 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 41 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2 bin 158 maçta toplam 3 bin 740 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 654 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 721 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım

65 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 158 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1231 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 10 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1221 ile ikinci, Beşiktaş 1170 ile üçüncü, Trabzonspor ise 822 ile dördüncü sırada yer alıyor.

En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 845 gol kaydetti. Galatasaray 3 bin 806 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 558.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 587 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 566 haftayla ikinci, Beşiktaş 437 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 65 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 53 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü, ligde 1746 karşılaşma oynadı.

74 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 74 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Samsunspor ve Çaykur Rizespor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Pendikspor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele verecek. Pendikspor, ligde yer alan 75. takım olacak.

8 takım artı averajda

Süper Lig'de geride kalan 65 sezon sonunda 74 takımın 8'inin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1939 averajla başı çekerken, Galatasaray 1900, Beşiktaş 1692, Trabzonspor 951, İstanbul Başakşehir 157, Alanyaspor 9, Eskişehirspor 9 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

65 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2022-2023 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle: