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DOSYA HABER - Süper Lig'in 65 sezonluk puan cetveli

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Süper Lig'de 66. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 74 farklı takım mücadele etti.

Süper Lig'de 66. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 74 farklı takım mücadele etti.

AA'nın, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu öncesi hazırladığı dosya haberlerin son gününde Süper Lig'in 65 sezonluk puan cetveli ele alındı.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 17 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 65 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 158 lig maçında 3 bin 781 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 41 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2 bin 158 maçta toplam 3 bin 740 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 654 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 721 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım

65 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 158 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1231 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 10 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1221 ile ikinci, Beşiktaş 1170 ile üçüncü, Trabzonspor ise 822 ile dördüncü sırada yer alıyor.

En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 845 gol kaydetti. Galatasaray 3 bin 806 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 558.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 587 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 566 haftayla ikinci, Beşiktaş 437 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 65 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 53 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü, ligde 1746 karşılaşma oynadı.

74 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 74 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Samsunspor ve Çaykur Rizespor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Pendikspor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele verecek. Pendikspor, ligde yer alan 75. takım olacak.

8 takım artı averajda

Süper Lig'de geride kalan 65 sezon sonunda 74 takımın 8'inin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1939 averajla başı çekerken, Galatasaray 1900, Beşiktaş 1692, Trabzonspor 951, İstanbul Başakşehir 157, Alanyaspor 9, Eskişehirspor 9 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

65 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2022-2023 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

TakımlarKOGBMAYP
1Fenerbahçe6521581231562365384519063781
2Galatasaray6521581221541396380619063740
3Beşiktaş6521561170587399355818663654
4Trabzonspor491648822451375257516242721
5Bursaspor501644572473599196519981997
6MKE Ankaragücü531746550499697200123371912
7Gençlerbirliği481610532475603202621411907
8Altay421364422420522145416671406
9Gaziantepspor311028366265397124813831324
10Eskişehirspor30978334312332111011011104
11Antalyaspor27932298248386111613501104
12Samsunspor30986319254413109213051090
13Kayserispor27912277252383107013161058
14Göztepe3096030029236810561187971
15Konyaspor227502392172949101055934
16İstanbulspor247922492343099021008854
17İstanbul Başakşehir15528237134157764607845
18Sivasspor17596221164211817818827
19Denizlispor217282171923198751057799
20Çaykur Rizespor217262241733298221072796
21Kocaelispor20674225184265858934784
22Kasımpaşa196782051812928351028751
23Adanaspor22704202213289771949692
24Boluspor20638192215231637709654
25Adana Demirspor19624181176267650865614
26Sarıyer13436148135153553551527
27Karşıyaka16528152141235533748510
28Malatyaspor11384134102148507544467
29Mersin İdmanyurdu15472136134202446556438
30Zonguldakspor14454135148171425484424
31Ankara Demirspor13418116153149447509385
32Sakaryaspor1138011489177452586370
33Vefa14422110143169364514363
34Kardemir Karabükspor103369668172361570356
35Alanyaspor72509852100386377346
36Osmanlıspor93068487135348460339
37PTT1238497134153352467328
38Fatih Karagümrük92969884114393403325
39Orduspor11352102102148303420322
40Diyarbakırspor113629184187323554320
41İzmirspor1032693110123313386296
42Akhisarspor7238746599286340287
43Feriköy93029288122266320272
44Altınordu1033284101147312444269
45Şekerspor1032073100147309481255
46Beykoz8264729498263315238
47Giresunspor82546976109239316236
48Manisaspor6204584997242306223
49Hacettepe92526776109242334210
50Yeni Malatyaspor5180474687205266187
51Gaziantep FK4148444361187229175
52Vanspor5170383993165298153
53Zeytinburnuspor5162363789159290145
54Kayseri Erciyesspor4136334261142208141
55Hatayspor3114382353137196137
56Elazığspor4136353170146246136
57Çanakkale Dardanelspor3102282549107154109
58Aydınspor390262737105140105
59Bakırköyspor390282141131135105
60Erzurumspor310225235411620598
61Yozgatspor26819193010111376
62Büyükşehir Belediye Erzurumspor2741821358011175
63Gençlerbirliği OFTAŞ268151736549962
64Akçaabat Sebatspor2681419358513161
65Balıkesirspor2641516336610852
66Beyoğluspor264152029599050
67Yeşildirek258131629519442
68Adalet252101527386935
69Ümraniyespor1367920476430
70Petrolofisi1348521387329
71Bucaspor1346820376526
72Siirtspor1346622478124
73Kahramanmaraşspor13641121227123
74Kırıkkalespor1305817216418

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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