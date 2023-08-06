DOSYA HABER - Süper Lig'e "Üç büyükler" damgası

Süper Lig'in 65 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu.

Süper Lig'in 65 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu.

1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

Bu sezon ligde yer alacak 20 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:

Galatasaray

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Dursun Özbek

Teknik direktör: Okan Buruk

Stadı: Rams Park (52 bin 223)

Sezon: 66. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (23 kez)

En kötü derecesi: 13.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

Fenerbahçe

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Ali Koç

Teknik direktör: İsmail Kartal

Stadı: Ülker (47 bin 834)

Sezon: 66. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

Beşiktaş

Kuruluş yılı: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi

Teknik direktör: Şenol Güneş

Stadı: Beşiktaş Stadı (42 bin 590)

Sezon: 66. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.

MKE Ankaragücü

Kuruluş: 1910

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkan: Faruk Koca

Teknik direktör: Tolunay Kafkas

Stadı: Eryaman (20 bin 560)

Sezon: 54. sezonu

En iyi derecesi: 4. (4 kez)

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)

En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)

Not: 2019-2020 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.

Trabzonspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-mavi

Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan

Teknik direktör: Nenad Bjelica

Stadı: Şenol Güneş Spor Kompleksi (40 bin 782)

Sezon: 50. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

Samsunspor

Kuruluş yılı: 1965

Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah

Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım

Teknik direktör: Hüseyin Eroğlu

Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 919)

Sezon: 31. sezonu

En iyi derecesi: 3. (2 kez)

En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)

Antalyaspor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Sabri Gülel

Teknik direktör: Nuri Şahin

Stadı: Corendon Airlines Park Antalya (32 bin 537)

Sezon: 28. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)

Kayserispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Ali Çamlı

Teknik direktör: Çağdaş Atan

Stadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864)

Sezon: 28. sezonu

En iyi derecesi: 5. (4 kez)

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)

Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.

İstanbulspor

Kuruluş yılı: 1926

Renkleri: Sarı-siyah

Kulüp başkanı: Ecmel Faik Sarıalioğlu

Teknik direktör: Fatih Tekke

Stadı: Esenyurt Necmi Kadıoğlu (4 bin 488)

Sezon: 25. sezonu

En iyi derecesi: 4.

En kötü derecesi: 3 kez düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adanaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray, Adana Demirspor)

En gollü maçı: 6-3 (Vanspor)

Konyaspor

Kuruluş yılı: 1922

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Fatih Özgökçen

Teknik direktör: Aleksandar Stanojevic

Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)

Sezon: 23. sezonu

En iyi derecesi: 3. (İki kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)

Çaykur Rizespor

Kuruluş yılı: 1953

Renkleri: Mavi-yeşil

Kulüp başkanı: İbrahim Turgut

Teknik direktör: İlhan Palut

Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)

Sezon: 22. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe-2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)

En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)

Adana Demirspor

Kuruluş yılı: 1940

Renkleri: Mavi-lacivert

Kulüp başkanı: Murat Sancak

Teknik direktör: Patrick Kluivert

Stadı: Yeni Adana (33 bin)

Sezon: 20. sezonu

En iyi derecesi: 4.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor, Göztepe)

En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)

Kasımpaşa

Kuruluş yılı: 1921

Renkleri: Lacivert-beyaz

Kulüp başkanı: Mehmet Fatih Saraç

Teknik direktör: Kemal Özdeş

Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)

Sezon: 20. sezonu

En iyi derecesi: 6. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)

Sivasspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz

Teknik direktör: Servet Çetin

Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)

Sezon: 18. sezonu

En iyi derecesi: 2.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Hatayspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)

En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)

İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kuruluş yılı: 1990/2014

Renkleri: Turuncu-lacivert

Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

Teknik direktör: Emre Belözoğlu

Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)

Sezon: 16. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 0-7 (Galatasaray), 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)

Fatih Karagümrük

Kuruluş yılı: 1926

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Süleyman Hurma

Teknik direktör: Alparslan Erdem

Stadı: Atatürk Olimpiyat (74 bin 753)

Sezon: 10. sezonu

En iyi derecesi: 7.

En kötü derecesi: 2 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Adana Demirspor), 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Sivasspor)

En gollü maçı: 4-5 (Fenerbahçe)

Alanyaspor

Kuruluş yılı: 1948

Renkleri: Turuncu-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

Teknik direktör: Ömer Erdoğan

Stadı: Kırbıyık Holding (10 bin 128)

Sezon: 8. sezonu

En iyi derecesi: 5. (2 kez)

En kötü derecesi: 15.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor)

Gaziantep FK

Kuruluş yılı: 1988

Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Memik Yılmaz

Teknik direktör: Erdal Güneş

Stadı: Kalyon (33 bin 502)

Sezon: 5. sezonu

En iyi derecesi: 8.

En kötü derecesi: 15.

En farklı skorlu galibiyetleri: 5-1 (Sivasspor-2 kez), 4-0 (Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)

Hatayspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-beyaz

Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan

Teknik direktör: Volkan Demirel

Stadı: Mersin (25 bin)

Sezon: 4. sezonu

En iyi derecesi: 6.

En kötü derecesi: 12.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 5-2 (Yeni Malatyaspor), 0-7 (Beşiktaş), 3-4 (Kayserispor)

Pendikspor

Kuruluş yılı: 1950

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Mahmut Türkoğlu

Teknik direktör: Osman Özköylü

Stadı: Pendik (2 bin 500)

Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.