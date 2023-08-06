DOSYA HABER - Süper Lig'e "Üç büyükler" damgası
Spor Haberleri
Süper Lig'in 65 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu.
Süper Lig'in 65 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu.
1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
Bu sezon ligde yer alacak 20 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:
Galatasaray
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Dursun Özbek
Teknik direktör: Okan Buruk
Stadı: Rams Park (52 bin 223)
Sezon: 66. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (23 kez)
En kötü derecesi: 13.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
Fenerbahçe
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Ali Koç
Teknik direktör: İsmail Kartal
Stadı: Ülker (47 bin 834)
Sezon: 66. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
Beşiktaş
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi
Teknik direktör: Şenol Güneş
Stadı: Beşiktaş Stadı (42 bin 590)
Sezon: 66. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.
MKE Ankaragücü
Kuruluş: 1910
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkan: Faruk Koca
Teknik direktör: Tolunay Kafkas
Stadı: Eryaman (20 bin 560)
Sezon: 54. sezonu
En iyi derecesi: 4. (4 kez)
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)
En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.
Trabzonspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan
Teknik direktör: Nenad Bjelica
Stadı: Şenol Güneş Spor Kompleksi (40 bin 782)
Sezon: 50. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
Samsunspor
Kuruluş yılı: 1965
Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah
Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım
Teknik direktör: Hüseyin Eroğlu
Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 919)
Sezon: 31. sezonu
En iyi derecesi: 3. (2 kez)
En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)
Antalyaspor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Sabri Gülel
Teknik direktör: Nuri Şahin
Stadı: Corendon Airlines Park Antalya (32 bin 537)
Sezon: 28. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)
Kayserispor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Ali Çamlı
Teknik direktör: Çağdaş Atan
Stadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864)
Sezon: 28. sezonu
En iyi derecesi: 5. (4 kez)
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.
İstanbulspor
Kuruluş yılı: 1926
Renkleri: Sarı-siyah
Kulüp başkanı: Ecmel Faik Sarıalioğlu
Teknik direktör: Fatih Tekke
Stadı: Esenyurt Necmi Kadıoğlu (4 bin 488)
Sezon: 25. sezonu
En iyi derecesi: 4.
En kötü derecesi: 3 kez düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adanaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray, Adana Demirspor)
En gollü maçı: 6-3 (Vanspor)
Konyaspor
Kuruluş yılı: 1922
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Fatih Özgökçen
Teknik direktör: Aleksandar Stanojevic
Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)
Sezon: 23. sezonu
En iyi derecesi: 3. (İki kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)
Çaykur Rizespor
Kuruluş yılı: 1953
Renkleri: Mavi-yeşil
Kulüp başkanı: İbrahim Turgut
Teknik direktör: İlhan Palut
Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)
Sezon: 22. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe-2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)
En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)
Adana Demirspor
Kuruluş yılı: 1940
Renkleri: Mavi-lacivert
Kulüp başkanı: Murat Sancak
Teknik direktör: Patrick Kluivert
Stadı: Yeni Adana (33 bin)
Sezon: 20. sezonu
En iyi derecesi: 4.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor, Göztepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)
Kasımpaşa
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Mehmet Fatih Saraç
Teknik direktör: Kemal Özdeş
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)
Sezon: 20. sezonu
En iyi derecesi: 6. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)
Sivasspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz
Teknik direktör: Servet Çetin
Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)
Sezon: 18. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Hatayspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)
En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)
İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Kuruluş yılı: 1990/2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Emre Belözoğlu
Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)
Sezon: 16. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 0-7 (Galatasaray), 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)
Fatih Karagümrük
Kuruluş yılı: 1926
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Süleyman Hurma
Teknik direktör: Alparslan Erdem
Stadı: Atatürk Olimpiyat (74 bin 753)
Sezon: 10. sezonu
En iyi derecesi: 7.
En kötü derecesi: 2 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Adana Demirspor), 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Sivasspor)
En gollü maçı: 4-5 (Fenerbahçe)
Alanyaspor
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Ömer Erdoğan
Stadı: Kırbıyık Holding (10 bin 128)
Sezon: 8. sezonu
En iyi derecesi: 5. (2 kez)
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor)
Gaziantep FK
Kuruluş yılı: 1988
Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Memik Yılmaz
Teknik direktör: Erdal Güneş
Stadı: Kalyon (33 bin 502)
Sezon: 5. sezonu
En iyi derecesi: 8.
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyetleri: 5-1 (Sivasspor-2 kez), 4-0 (Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)
Hatayspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-beyaz
Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan
Teknik direktör: Volkan Demirel
Stadı: Mersin (25 bin)
Sezon: 4. sezonu
En iyi derecesi: 6.
En kötü derecesi: 12.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 5-2 (Yeni Malatyaspor), 0-7 (Beşiktaş), 3-4 (Kayserispor)
Pendikspor
Kuruluş yılı: 1950
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Mahmut Türkoğlu
Teknik direktör: Osman Özköylü
Stadı: Pendik (2 bin 500)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.