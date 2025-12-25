Haberler

DOSYA HABER - Futbolseverler, Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında gole doydu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk bölümünde takımlar, maçların ikinci yarısında futbolseverlerin gole doymasını sağladı.

Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, maçların 15'er dakikalık periyotlarında atılan gol sayılarına yer verildi.

Ligde 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanan sezonun ilk yarısında 153 müsabaka geride kaldı.

Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, söz konusu müsabakalarda toplamda 398 kez fileleri havalandırdı. Atılan gollerin 171'i ilk, 227'si ise ikinci yarılarda kaydedildi.

İkinci yarıların ortasında 70 gol

Süper Lig'de sezonun ilk devresinde en fazla gol, maçların ikinci yarılarında 61 ile 75. dakikalar arasındaki dilimde geldi.

Ligde kaydedilen goller 15'er dakikalık dilimler halinde incelendiğinde, en fazla skor 70 kez ile 61 ile 75. dakikalar arasında üretildi.

Bu bölümü, 63 kez ile 46 ile 60. dakikalar arası izlerken, üçüncü sırada 61 golün atıldığı 76-90 dakika aralığı geldi.

Galatasaray, uzatma dakikalarında 7 gol buldu

Süper Lig takımları, maçların her iki yarısındaki uzatma bölümünde toplam 51 gol buldu. Galatasaray, bu anlarda bulduğu 7 golle ön plana çıktı.

Ligin ilk devresinde kaydedilen 398 golün 18'i, ilk yarının uzatma dakikalarında atıldı. Bu bölümde Galatasaray ile Çaykur Rizespor, 3'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Takımlar, 90. dakikadan sonra 33 kez gol sevinci yaşadı. Bu bölümde 4 kez ağları sarsan Galatasaray, bu istatistikte de zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, müsabakaların duraklama dakikalarında sezonun ilk yarısında toplam 7 gol kaydetti.

Dakikalara göre goller

Süper Lig'de takımların 15 dakikalık bölümlerde attığı gol sayıları şöyle:

Takım

0-15

16-30

31-45

45+

46-60

61-75

76-90

90+

Toplam

Fenerbahçe

4

5

9

1

4

7

7

2

39

Galatasaray

6

7

1

3

5

8

5

4

39

Trabzonspor

4

4

4

2

8

4

5

2

33

Beşiktaş

7

6

4

1

3

5

1

3

30

Başakşehir

0

6

2

2

5

5

4

3

27

Gaziantep FK

4

3

6

0

1

7

1

2

24

Samsunspor

5

1

2

0

5

4

4

1

22

Konyaspor

1

5

1

2

5

2

5

0

21

Göztepe

2

2

2

1

6

3

3

2

21

Gençlerbirliği

2

4

3

0

3

4

5

0

21

Çaykur Rizespor

4

2

1

3

4

1

3

2

20

Kayserispor

1

0

1

0

3

5

3

3

16

Alanyaspor

2

2

0

2

2

3

3

2

16

Antalyaspor

2

2

3

0

3

2

4

0

16

Kocaelispor

0

3

3

1

1

3

2

2

15

Fatih Karagümrük

0

2

4

0

1

1

3

3

14

Kasımpaşa

0

1

4

0

2

4

2

1

14

Eyüpspor

3

1

0

0

2

2

1

1

10

Toplam

47

56

50

18

63

70

61

33

398

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
