DOSYA HABER - "Filenin Sultanları" yine "altın" peşinde

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihinde ilki başaran ve ülkeler sıralamasında ilk basamağa oturan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda da "altın" mutluluğunun peşinden koşacak.

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihinde ilki başaran ve ülkeler sıralamasında ilk basamağa oturan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda da "altın" mutluluğunun peşinden koşacak.

AA'nın, 33. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ilişkin hazırladığı ve 17 Ağustos Perşembe günü sona erecek dosya haberlerin üçüncüsünde A Milli Kadın Voleybol takımının tarihinde elde ettiği önemli başarılar ele alındı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i yenerek altın madalya kazanan "Filenin Sultanları", Türkiye'yi voleybol tarihinde ilk defa ülkeler sıralamasında ilk basamağa taşımayı başardı.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etmişti.

Milletler Ligi'nde şampiyon olarak ilki başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyona'nda da çifte mutluluk için parkeye çıkacak.

"Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası'nda 2003 ve 2019 yıllarında gümüş, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya kazandı.

Santarelli, "2'de 2" yapabilir

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıktı.

Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet alan milli takım, üçüncü sıradan finallere katılmaya hak kazandı.

Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçen "Filenin Sultanları", Santarelli'nin yönetiminde katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan, Avrupa Şampiyonası'nda ise daha önce kürsü göremeyen İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'nda da kariyerine altınla yazılmış yeni bir başarı eklemeye çalışacak.

Santarelli, Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldı.

Milletler Ligi şampiyonu "Filenin Sultanları"nın önemli başarıları şu şekilde: