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DOSYA HABER - "Filenin Sultanları" yine "altın" peşinde

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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihinde ilki başaran ve ülkeler sıralamasında ilk basamağa oturan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda da "altın" mutluluğunun peşinden koşacak.

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihinde ilki başaran ve ülkeler sıralamasında ilk basamağa oturan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda da "altın" mutluluğunun peşinden koşacak.

AA'nın, 33. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ilişkin hazırladığı ve 17 Ağustos Perşembe günü sona erecek dosya haberlerin üçüncüsünde A Milli Kadın Voleybol takımının tarihinde elde ettiği önemli başarılar ele alındı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i yenerek altın madalya kazanan "Filenin Sultanları", Türkiye'yi voleybol tarihinde ilk defa ülkeler sıralamasında ilk basamağa taşımayı başardı.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etmişti.

Milletler Ligi'nde şampiyon olarak ilki başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyona'nda da çifte mutluluk için parkeye çıkacak.

"Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası'nda 2003 ve 2019 yıllarında gümüş, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya kazandı.

Santarelli, "2'de 2" yapabilir

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıktı.

Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet alan milli takım, üçüncü sıradan finallere katılmaya hak kazandı.

Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçen "Filenin Sultanları", Santarelli'nin yönetiminde katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan, Avrupa Şampiyonası'nda ise daha önce kürsü göremeyen İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'nda da kariyerine altınla yazılmış yeni bir başarı eklemeye çalışacak.

Santarelli, Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldı.

Milletler Ligi şampiyonu "Filenin Sultanları"nın önemli başarıları şu şekilde:

YılOrganizasyonMadalyaBaşantrenör
1985Balkan ŞampiyonasıBronzCengiz Göllü
1988Bahar KupasıBronzCengiz Göllü
1989Bahar KupasıGümüşErdal Önder
1989Yılbaşı TurnuvasıAltınCengiz Göllü
1990Bahar KupasıAltınVladimir Kuzitgin
1991Bahar KupasıGümüşVladimir Kuzitgin
1991Yılbaşı TurnuvasıAltınCengiz Göllü
1992Bahar KupasıAltınDeniz Esinduy
1992Balkan ŞampiyonasıAltınCengiz Göllü
1992Yılbaşı TurnuvasıAltınDeniz Esinduy
1994Bahar KupasıBronzAdnan Kıstak
1994Yılbaşı KupasıAltınAdnan Kıstak
1997Bahar KupasıBronzGökhan Edman
1998Bahar KupasıAltınFaik Karaev
2002Bahar KupasıAltınDeniz Esinduy
2003Bahar KupasıAltınDeniz Esinduy
2003Avrupa ŞampiyonasıGümüşReşat Yazıcıoğulları
2005Bahar KupasıAltınAdnan Kıstak
2005Akdeniz OyunlarıAltınReşat Yazıcıoğulları
2009Avrupa LigiGümüşAlessandro Chiappin
2010Avrupa LigiBronzAlessandro Chiappin
2011Avrupa LigiGümüşMarco Motta
2011Avrupa ŞampiyonasıBronzMarco Motta
2012Grand PrixBronzMarco Motta
2014Avrupa LigiAltınFerhat Akbaş
2015Avrupa LigiGümüşİsmail Yengil
2015Avrupa OyunlarıAltınFerhat Akbaş
2017Avrupa ŞampiyonasıBronzGiovanni Guidetti
2018Milletler LigiGümüşGiovanni Guidetti
2019Avrupa ŞampiyonasıGümüşGiovanni Guidetti
2021Milletler LigiBronzGiovanni Guidetti
2021Avrupa ŞampiyonasıBronzGiovanni Guidetti

2022İslami Dayanışma OyunlarıAltınAlper Hamurcu
2023Milletler LigiAltınDaniele Santarelli

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Filenin Sultanları voleybol Spor Haberler

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