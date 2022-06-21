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Dostluk turnuvasında kozlarını paylaştılar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dostluk turnuvasında kozlarını paylaştılar

Ihlamurkentspor Kulübü ile 222 Atletik Futbol Kulübü takımları arasında dostluk turnuvası düzenlendi.

Ihlamurkentspor Kulübü ile 222 Atletik Futbol Kulübü takımları arasında dostluk turnuvası düzenlendi.

Her iki takımın 10-11-12 ile 7-8-9 yaş gruplarında yapılan maçlar heyecanlı ve dostluk havasında geçti. 6 ayrı maç şeklinde yapılan müsabakalarda antrenörler minik futbolcuların eksikliklerini görme fırsatı buldu. Her iki kulüp antrenörü de bu tür maçlara aralıklarla devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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