Dostluk maçı renkli geçti

TEKİRDAĞ (İHA) - Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı harekat nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan ve Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde barındırılan Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı, Muratlı'nın Aşağısevindiklispor Takımı ile dostluk maçı oynadı.

2021-2022 Sezonu Tekirdağ 2. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Aşağısevindiklispor, dostluk maçında Ukraynalı millilerle karşı karşıya geldi. Muratlı Atatürk Stadyumu'ndaki maç renkli görüntülere sahne oldu.

Tribünden Ukrayna ve Aşağısevindiklispor tezahüratları atan gençler, Ukrayna'yı kardeş takım olarak sahiplendi. Ukraynalı Milliler ise, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı Antrenörü Alexander Verişaka, kardeş Türk milleti, Türk devletinin kendilerine sahip çıktığını ve her türlü imkanı verdiklerini kaydetti.

Kendilerini misafir ettiği için Türkiye'ye teşekkür eden Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı Fizyoterapisti Sergey Sokur, "Tekrardan iki ülke arasındaki bu dostane ilişki için, bizleri burada kabul ettiğiniz için, maddi manevi bize sahip çıktığınız için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Maç öncesi konuşan Aşağısevindiklispor Başkanı Okan Ortaer, maça olan ilginin kendilerini memnun ettiğini kaydetti. Başkan Ortaer, Ukraynalılara alıştıklarını ve onları sevdiklerini fakat bir an önce ülkelerindeki savaşın bitmesini de dileyerek; sporcuların ailelerine kavuşmaları temennisinde bulundu.

Karşılaşma, Ukraynalı millilerin farklı galibiyeti ile noktalandı. - TEKİRDAĞ