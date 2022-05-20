Döşemealtılı voleybolcular, Türkiye'de ilk 16 takım arasında - Haberler

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilk 2 maçını kazanarak ilk 16 takım arasında yerini aldı. Döşemealtı'nın Nar Taneleri ilk maçında Dicle Üniversitesi Kız Voleybol takımını 3-0, ikinci maçında ise Mega Spor'u 3-2 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Midi Kızlar Voleybol liginde namağlup Şampiyon olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. Mersin'e büyük umutlarla giden Döşemealtılı kızlar ilk iki maçlarını kazanarak final yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdü. Antalya ve Döşemealtı'na Şampiyonluk kupası getirmeyi hedefleyen kızlar bütün maçlarına final havasında çıkıyor.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Midi kızlar voleybol takımının ilk iki maçını kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "İlçemizin gençlerine yatırım yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Spor kulübümüz sayıları her geçen gün artan sporcularıyla başarıdan başarıya koşuyor. Voleybolcu kızlarımız da bizim yüz akımız olmayı sürdürüyor. Türkiye Şampiyonasında ilk 16 takım arasına ismimizi yazdırdılar. Hem oyuncularımı, hem teknik heyetimi hem de çok değerli ailelerini kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor